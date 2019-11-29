Сколько учителей в Украине провалили сертификацию: стали известны результаты

Первую пилотную сертификацию успешно прошли 705 учителей начальной школы, а 152 педагогов – провалили.

Как сообщила министр образования Анна Новосад, участники сертификации уже могут посмотреть свои результаты в электронных кабинетах, пишет пресс-служба Министерства образования.

"Я бы хотела поблагодарить абсолютно всем учителям, которые приняли участие в сертификации, – независимо от результата. Каждый из вас внес свой вклад для совершенствования механизма сертификации. Именно на основе ваших результатов и опыта мы будем совершенствовать процедуру на будущее", – отметила Новосад.

Определение учителей, прошедших сертификацию, зависело от того, приняли ли участие педагоги во всех обязательных этапах пилота, а также преодолели ли установленный спецкомиссией порог сдал/не сдал из двух основных этапов.

Участие в ВНО приняли только 807 учителей. Из них 31 участник не загрузил собственное е-портфолио и был снят по сертификации по техническим причинам.

Срок действия сертификатов – три года. Они начинают действовать с 01.01.2020, конечный срок действия – 31.12.2022.

Стало известно, сколько учителей в Украине провалили сертификацию EtCetera - Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ВНО для учителей возмутило участников тестирования.

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