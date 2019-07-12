Почем пакет молока? В Британии перед вступлением в вуз будут задавать странные вопросы

Правительство Великобритании запустило государственную программу для старшеклассников, в рамках которой будет проверяться их бытовая готовность к студенческой жизни.

Среди тестовых вопросов, на которые должны будут ответить 16-18-летние школьники, есть такие: "Сколько стоит пакет молока?", "Как часто нужно менять постельное белье?", "Сможете ли вы самостоятельно приготовить пять различных горячих блюд?", пишет " Мел " со ссылкой на The Telegraph.

На основе полученных ответов для будущих студентов будут устраивать специальные учебные занятия. Им расскажут, как распоряжаться деньгами и комфортно наладить автономный быт.

Программу одобрил министр образования Демиан Хайндс. Подготовку к решению бытовых вопросов студенчества он назвал важной составляющей получения заветной профессии.

Обучение в Великобритании Eurabota.ua

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