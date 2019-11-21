Сколько стоит один студент в Украине: названы рекордные суммы

Больше всего в Украине тратят на подготовку одного студента по госзаказу в Летной академии Национального авиационного университета (ЛА НАУ) – 143 тысяч грн в год.

Этот показатель превышает среднее в стране значение в 2-3 раза. Отмечается, что речь идет только о высших учебных заведениях третьего и четвертого уровней аккредитации, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Всего проанализировано данные 167 высших учебных заведений, в которых обучалось 340 тысяч студентов по госзаказу. Анализ показал, что подготовка специалистов вузами сконцентрирована в пяти регионах: Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской областях. На них приходится 50% университетов, получающих средства из госбюджета", – говорится в сообщении.

Средние расчетные затраты на подготовку одного студента в 2018 году составили 44,6 тысяч грн. Однако в отдельных заведениях этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза. К примеру:

Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) – 143 тысячи грн;

Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) – 100 тысяч грн;

Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) – 83 тысяч грн;

Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) – 77 тысяч грн;

Национальный университет "Одесская морская академия" (НУ "ОМА") – 75 тысяч грн.

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