Сколько школ в Украине не имеют интернета: министр образования назвала пугающие цифры

По состоянию на 1 января 2019 года, в Украине почти 700 школ не имели доступа к интернету, а около 9 тысяч учебных заведений – имели менее 30 мегабит.

Как сообщила министр образования Анна Новосад в интервью "Радио Свобода", на 2019 год выделены средства из субвенции на повышение качества образования в размере 700 млн гривен на интернетизацию.

"К сожалению, мы должны констатировать, что с 700 млн гривен на всю страну, которые ушли, по состоянию на 1 сентября, было использовано аж 14. Средства государство выделило, но на местах есть определенная несостоятельность или невозможность эти средства использовать", – заявила Новосад.

По ее словам, теперь подключением интернета в школах будет заниматься не Минобразования, а Министерство диджитализации.

школьники Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад предложила закрыть школы, чтобы поднять зарплаты учителям.

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