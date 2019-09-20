Сколько придется заплатить за детский сад в Украине и за рубежом

Государственные учреждения в Украине бесплатные, а за границей – полностью бесплатного длительного детсада нет.

Детсады в Польше бесплатно только полдня. После часа надо платить по злотому или шесть гривен в час. За питание отдельно: 45 гривен в день, пишет ТСН.

"Во Франции ясли с четырех месяцев платные: примерно от 300 до 900 евро в месяц. Оплата зависит от состояния семьи, а средняя зарплата – четыре тысячи евро. С трех лет сады бесплатные к 16.20. Примерно в 150 евро в месяц обойдется родителям пища для детей и дополнительные платные часы", – говорится в сообщении.

За шведский детский сад родители платят 3% от своей зарплаты за первого ребенка, 2% – за второго и 1% – за третьего. Максимальный уровень месячного взноса не может превышать сумму в примерно 4 тысячи гривен, а это почти 150 евро. Безработным государство гарантирует бесплатное место в саду.

В Дании государственные сады довольно дорогие. В среднем почти 9500 грн платят в коммуну за садик. Это треть полной стоимости, а остальное платит государство. Если у семьи низкий доход или его нет, за сад полностью оплатит коммуна. За второго и третьего ребенка существуют скидки. Дополнительных средств здесь не собирают.

Доступные детские сады в Корее: меньше полутора тысячи гривен в месяц. Иностранцам за государственный корейский садик придется выложить до 10 тысяч гривен в месяц.

В Украине государственные сады бесплатные до семи часов вечера. Плата за питание – примерно 500 грн в месяц. Плюс дополнительно от тысячи до трех родительских собраний – это канцелярия, ремонт, подарки, которые одновременно добровольные. Частные сады обойдутся как государственные европейские – в среднем от пяти до 20 тысяч гривен в месяц.

детсады ожерелье

Как рассказывал OBOZREVATEL, стало известно сколько детей в Украине не могут посещать детсад из-за дефицита мест.

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