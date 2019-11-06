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Скандал вокруг русскоязычных учебников в музыкальной школе Киева получил финал

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В музыкальной школе №7 им. И.Шамо города Киева, где недавно произошел скандал из-за русскоязычных учебников, заменили учебные книги на украиноязычные.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Украиноязычное образование". Отмечается, что в управление культуры Соломенской РГА была направлена жалоба, так как часть занятий проходила на русском языке, пишет OBOZREVATEL.

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"По результатам рассмотрения, директор школы Ярухина и преподаватель сольфеджио Деревянко получили предупреждение за нарушение законодательства в части использования украинского языка в образовательном процессе", – говорится в сообщении.

Родители учеников музыкальной школы рассказали, что сейчас все русскоязычные учебники уже заменили, средства за них вернули, а все занятия в заведении проходят только на украинском языке.

Скандал вокруг русскоязычных учебников в музыкальной школе Киева получил финал

Скандал вокруг российских учебников в школе Киева получил финал

Скандал вокруг русскоязычных учебников в музыкальной школе Киева получил финал

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, детсад на Львовщине попал в скандал из-за пропаганды "русского мира".

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе скандал в школе
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