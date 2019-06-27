В Чернигове школьнику с инвалидностью запретили танцевать на выпускном: появились новые детали

Скандал в черниговской школе из-за запрета парню с инвалидностью выступать на выпускном получил широкую огласку. Взамен учителя оправдываются и обвиняют ученицу, которая предложила танец.

Об этом сообщает ВВС News Украина. Как отмечается, Ева Шевчук и Даниил Гирчук – профессиональные спортсмены, которые танцуют вместе уже три года. Пара часто занимала призовые места на всеукраинских и международных чемпионатах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда Ева рассказала классному руководителю о желании выступить на праздничном концерте, то услышала в ответ: "Это будет скучно".

"Я не ожидал такого от коллектива школы, от преподавателей, которые обучают детей. Первые эмоции? Честно – хотелось прийти посмотреть в глаза вот этим всем преподавателям и поговорить с ними", – сказал Даниил.

Его мама, Ирина Гирчук, убеждена, что человек с инвалидностью – единственная причина запрета выступать на выпускном вечере.

"Говорили, что это же праздник, а он на коляске... И что это испортит общую картинку красивого праздника", – рассказала женщина.

Ева и Даниил с тренером ВВС News Украина

Когда информация о том, что парня с инвалидностью не хотят видеть на выпускном одного из учебных заведений Чернигова, получила огласку, педагоги стали комментировать ситуацию. Классный руководитель Евы Виктория Лихута говорила, что утверждение номеров – в компетенции заместителя директора.

"Мой ответ не понравился Еве. Она начала говорить эмоционально ко мне... Я не комментировала, что это ребенок с инвалидностью, что это номер какого-то не такого уровня. У меня вообще это слово не звучало", – объяснила ситуацию учительница.

А заместитель директора Светлана Редчиць заявила, что причина запрета заключается в технике безопасности.

"Это очень ответственно, когда такой ребенок выступает. А когда мы говорили об уровне, то я ответила, что в коллегиуме он высокий. Мы всегда отбираем номера, которые соответствуют стандартам. Поэтому нужно просчитать – чтобы звук был, техника работала, знать подойдет ли формат музыки. Может так случиться, что запись не пойдет, а мы будем виноваты почему-то", – сказала Редчиць.

Одно из последствий скандала – от Евы отвернулись ее одноклассники.

"Когда я уже пришла домой, то узнала, что уже гадости в интернете пишут обо мне. И еще недавно выяснилось, что у них была отдельная беседа без моего участия, где они обсуждали меня, обсуждали моего партнера и то, как бы отомстить мне на выпускном. Например, облить вином и т.д.", – рассказала девушка.

Родители Евы даже заговорили об увольнении учительницы, однако одноклассники ученицы просили этого не делать.

"Мы просим прощения у Евы, если что-то было сказано не так, и если какие-то наши действия ее обидели. Для нас это также было потрясение, поэтому мы тоже хотим извиниться за нашу эмоциональность. Надеемся, что это поможет решению конфликта, и Виктория Викторовна останется на должности", – заявили выпускники школы во время встречи родителей с руководством коллегиума.

Однако Ева рассказывает, что травля со стороны одноклассников продолжается, а родители боятся отпускать ее куда-то одну.

В Черниговском коллегиуме сообщили, что танцевальный номер Евы и Даниила включат в сценарий, но после всех споров дети сами отказались выступать. Зато свой танец покажут на концерте в 15-м лицее – там, где учится Даниил.

На своем выпускном Ева планирует только забрать аттестат, а праздновать с одноклассниками не хочет.

Ева и Даниил с тренером ВВС News Украина

Ева и Даниил с тренером ВВС News Украина

Даниил Гирчук ВВС News Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской школе разгорелся скандал из-за праздничного торта для выпускников с фигурками, похожими на надгробия.

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