Скандал из-за задолженности по зарплатах житомирским учителям получил финал

Кабинет министров выделил 5,4 млн грн для выплаты долгов учителям, которые недавно устроили забастовку на автодороге "Киев-Ковель" из-за проблем с зарплатами.

Речь идет о педагогах Лугинской территориальной общины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Отмечается, что проблемы с зарплатами учителя начали чувствовать с февраля 2019 года. Со второго полугодия года выплаты прекратились совсем.

"Спасибо всем за неравнодушную позицию относительно решения вопроса педагогов в Лугинской ОТГ. Кабинетом министров Украины было принято решение выделить 5,48 млн грн для выплаты задолженности учителям", – подчеркнул Бунечко.

Учителя перекрыли дорогу Facebook Виталий Бунечко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные деньги должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

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