Школы Украины будут соревноваться за ценные подарки: как принять участие

17 сентября при поддержке Уполномоченного Президента по правам ребенка, Центра общественного здоровья Минздрава Украины, Министерства информационной политики и патрульной полиции в Украине стартовало масштабное соревнование среди школ на тему безопасности на дороге Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine.

Организаторы уверены, что этим соревнованием мотивируют молодежь активно высказываться за формирование безопасной среды на дорогах. Ведь хэштег #SpeakUp (дословно с англ. – Высказывайся) – это международный лозунг, символизирующий активные действия и высказывания за безопасность на дороге, провозглашенное на этот год ООН для всех стран, которые поддерживают глобальные ценности.

"Зарегистрировав свою команду, школы будут соревноваться в проведении креативных, оригинальных, а главное – самых действенных флешмобов, акций, информационных кампаний, чтобы привлечь максимальное внимание к теме безопасности на дороге и высказываться за безопасность. А все зарегистрированные школы обозначат в одном из самых популярных навигаторов в Украине – Waze", – сказал Сергей Катющенко, эксперт украинского представительства компании Waze (Google).

Зарегистрировать команду и получить всю информацию о правилах участия можно по ссылке.

"Чтобы в Украине снижалось количество смертей на дороге – нужно менять культуру, повышать осведомленность людей о причинно-следственных связях того, что происходит на дороге. Главное – поощрять людей самим сделать что-то для своей безопасности", – рассказала Ольга Дробышева, глава ОО "Traffic Challenge".

Ольга Дробышева

"Мир живет и развивается на очень высокой скорости. Пока мы обсуждаем переход пешеходами дороги на красный свет, в Европе уже обсуждают поведение искусственного интеллекта при вождение автомобиля. Поэтому те вопросы, которые до сих пор стоят перед нами, в Европе уже давно решены. И мы должны двигаться в этом направлении быстрее", – сказал Максим Хоботов, директор по работе с банками и брокерами компании "Граве Украина Страхование жизни".

По словам Алексея Зиборова, в.и.о. начальника отдела по связям с общественностью Департамента патрульной полиции, в Украине за первые 6 месяцев 2019 года произошло 63 тысячи ДТП. В них 1331 человек погиб, 13,5 тысяч – травмированы. За 7 месяцев текущего года с участием детей произошло около 2500 ДТП, в них 93 ребенка погибли, около 2400 получили травмы.

Неравнодушие и осведомленность поможет уменьшить эти цифры, уверен Амбассадор проекта Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine, Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба:

"Каждый такой случай – это трагедия для семьи и сбитого ребенка, и водителя, который оказывается за решеткой. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас: насколько мы объясняем своим детям, почему нарушать правила опасно, делаем ли мы замечания своим друзьям и незнакомым людям ".

Николай Кулеба

Отчеты о мероприятиях будут публиковать в соцсетях с хэштегом #SpeakUpUkraine. 11-17 ноября участники будут сдавать итоговый тест со 100 вопросами о безопасности на дороге. Чтобы сдать тест, нужно пройти бесплатные видео-уроки на он-лайн платформе Traffic Challenge FRoSH. В тесте будет много вопросов и о ремнях безопасности.

"Мы подчеркиваем: нет разницы или вы водитель, или пассажир, вы должны пристегиваться. Ибо ваш ремень безопасности действительно может спасти важу жизнь и жизни разных пассажиров", – сказала Анастасия Войткевич, руководитель отдела корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Winner Group Ukraine.

Будут координировать школы волонтеры, в том числе представители Центра общественного Минздрава, Школьных офицеров полиции.

"Мы сами формируем реальность вокруг себя, и нам нужно не только говорить со своими детьми, но и самим быть для них примером – не только во время информационных кампаний, а в повседневной жизни", – подчеркнул Владислав Збанацкий, заместитель генерального директора ГУ "ЦОЗ Минздрава Украины".

Самые активные команды могут выиграть подарки для своей школы: мультимедийные проекторы, делиниаторы, комплекты светоотражателей, современные аптечки, образовательные материалы, персональные комплекты подарков с фитнес-трекером, светоотражателями, книгами и сувенирами.

Хештег-Марафон Traffic Challenge

"Делиниаторы – это подсказка для водителя, что здесь парковаться нельзя. Мы предоставим их школам-победителям, и они установят их в местах перехода, где часто паркуются автомобили и мешают детям", – отметила Ольга Пшеничная, директор компании "Призма".

Регистрация команд продолжается до 27 сентября. Школьники младшего возраста будут проводить свои мероприятия с 30 сентября по 11 октября, среднего и старшего – 14-25 октября, а 28 октября-8 ноября будут запланированы образовательные тренинги для учителей и родителей.

Организаторы соревнований

Как сообщал OBOZREVATEL, открыта регистрация на всеукраинский конкурс "Учитель года-2020".

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