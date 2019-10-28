"Школьные олимпиады отменять нельзя!" Образовательный эксперт привел аргументы

Эксперт по вопросам образования Сергей Дятленко выступил против предложения экс-главы УЦОКО Игоря Ликарчука отменить школьные олимпиады, потому что, по его мнению, такие соревнования позволяют разглядеть таланты у детей.

Об этом педагог написал на своей странице в Facebook. По его словам, через требования к олимпиадным задачам удается пропагандировать развитие мягких навыков и умений: критическое мышление, комплексное решение задач, взаимодействие с другими людьми и тому подобное.

"Талант есть у каждого, его не может не быть. Есть талантливые математики, физики, биологи, филологи. А еще есть ученики, которые одаренные из практических направлений – рисование, дизайн, изобретательство, проектирование. Для них олимпиады по трудовому обучению/технологий", – отметил Дятленко.

Также дух состязательности стимулирует развиваться учеников и учителей. Педагоги вводят в работе с учениками современные образовательные технологии, используют различные источники информации.

"Участники на олимпиаде должны показать не столько знания, столько умение применять на практике то, что осваивали на уроках, быть мобильным, экспериментировать. Олимпиады – это мощное мероприятие, что имеет своих воспитанников, которые стали успешными в жизни благодаря предмету и учителям. Они гордятся этим", – добавил Дятленко.

Школьные олимпиады ukrtoday.com.ua

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