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Школьница из Харькова подарила волосы больной девочке, страдающей от буллинга

1.5т
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Десятилетняя школьница из Харькова Эмилия Бабанина пожертвовала свои длинные рыжие волосы, чтобы помочь девочке, страдающей алопецией, то есть облысением.

Как говорится в сюжете Вікна-новини, девочка постоянно участвует в благотворительных мероприятиях и привлекает к благотворительности других, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В школе уже седьмой год подряд она проводит выпускные вечера в джинсах. Сэкономленные деньги на платьях направляют в фонд развития кардиологии и кардиохирургии, чтобы спасти детей с врожденными пороками сердца", – рассказала бабушка школьницы Кира Джафарова.

Школьница из Харькова подарила волосы больной девочке, страдающей от буллинга

Школьница из Харькова подарила волосы больной девочке, страдающей от буллинга

Несколько лет назад Эмилия узнала о детях, больных алопецией. С тех пор она 5 лет отращивала волосы, чтобы подарить тому, у кого их нет. Трихологи сделают слепок с головы больного ребенка и вживлять туда волосы Эмилии. С помощью специального вещества прикрепят к коже.

С больной девочкой на алопецию Эмилия не знакома. Однако ее родители рассказали, что из-за редкого заболевания ребенок постоянно испытывает в школе буллинг. Из-за этого ее имя пока не афишируют, потому что девочка носит парик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школьницы Джордан Кумер из штата Индиана (США) обнаружили редкую болезнь – катаплексию, то есть обычное хихиканье может вызвать у нее кратковременный паралич, который продлится от нескольких секунд до 30 минут.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Харьков
Теги
ребенок школа
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сибирский ватник
сибирский ватник
Девченка молодец!!!
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