Особенно девочки: ученые установили опасную тенденцию среди школьников

Исследование Бристольского университета (Великобритания) показало, что в возрасте от 6 до 11 лет дети стали менее активными.

Ученые наблюдали за физической активностью 2132 детей из 57 школ на юго-западе Англии в период с 2012 по 2018 год, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на BBC.

"Физическая активность школьников младших классов снижалась на 17 минут в неделю каждый год. 61% детей в первом классе ежедневно делали по крайней мере час необходимых активностей, но к шестому году только 41% достигли этого целевого показателя, рекомендованного главными врачами Великобритании", – сообщили ученые.

Снижение было особенно резким для девочек. Они быстрее переставали соблюдать необходимые нормативы, разрыв между мальчиками и девочками значительно увеличивался в возрасте от 6 до 11 лет.

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"Эти цифры доказывают, что необходы дополнительные усилия, чтобы дети продолжали активную деятельность по мере приближения к подростковому возрасту", - добавил глава исследовательской группы.

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