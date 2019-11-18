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Особенно девочки: ученые установили опасную тенденцию среди школьников

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Исследование Бристольского университета (Великобритания) показало, что в возрасте от 6 до 11 лет дети стали менее активными.

Ученые наблюдали за физической активностью 2132 детей из 57 школ на юго-западе Англии в период с 2012 по 2018 год, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на BBC.

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"Физическая активность школьников младших классов снижалась на 17 минут в неделю каждый год. 61% детей в первом классе ежедневно делали по крайней мере час необходимых активностей, но к шестому году только 41% достигли этого целевого показателя, рекомендованного главными врачами Великобритании", – сообщили ученые.

Снижение было особенно резким для девочек. Они быстрее переставали соблюдать необходимые нормативы, разрыв между мальчиками и девочками значительно увеличивался в возрасте от 6 до 11 лет.

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Школьники младших классов менее активны: ученые сделали заявление

Depo.ua

"Эти цифры доказывают, что необходы дополнительные усилия, чтобы дети продолжали активную деятельность по мере приближения к подростковому возрасту", - добавил глава исследовательской группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, может ли тяжелый портфель вызвать сколиоз у школьника.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Темы
Интересно школьникам Школа
Место
Великобритания
Теги
школа дети
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