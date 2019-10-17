Школьник заставил виртуального помощника сделать за него домашнее задание: видео стало вирусным

Школьник Брюс Горманли из Шотландии поручил голосовому помощнику Amazon Alexa решать домашнее задание вместо себя.

Мать девятилетнего мальчика Линн Горманли сняла его действия на видео и подорвала соцсети, пишет НВ со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Когда женщина готовила обед на кухне, то услышала женский голос, доносящийся из комнаты. Линн решила проверить, что там происходит. Мать застала его, когда он ставил Алексе вопрос на умножение и записывал ее ответы.

Линн рассмеялась такому креативном подходу со стороны сына и сказала, что позже он должен будет все переделать самостоятельно. Ролик, который выложила шотландка в Facebook, собрал почти три миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, американка добилась справедливости для школьников США.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!