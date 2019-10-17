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Школьник заставил виртуального помощника сделать за него домашнее задание: видео стало вирусным

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Школьник Брюс Горманли из Шотландии поручил голосовому помощнику Amazon Alexa решать домашнее задание вместо себя.

Мать девятилетнего мальчика Линн Горманли сняла его действия на видео и подорвала соцсети, пишет НВ со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Когда женщина готовила обед на кухне, то услышала женский голос, доносящийся из комнаты. Линн решила проверить, что там происходит. Мать застала его, когда он ставил Алексе вопрос на умножение и записывал ее ответы.

Линн рассмеялась такому креативном подходу со стороны сына и сказала, что позже он должен будет все переделать самостоятельно. Ролик, который выложила шотландка в Facebook, собрал почти три миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, американка добилась справедливости для школьников США.

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Тема
Интересно школьникам
Место
Шотландия
Тег
школа
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