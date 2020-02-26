В школе №81 города Ульяновска (Россия) восьмиклассник напал на 59-летнюю учительницу перед уроком математики и ранил ее в живот самодельным ножом.

Пострадавшая госпитализирована, подросток скрылся с места происшествия, однако был задержан, сообщили на сайте Следственного комитета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Самодельный нож, которым подросток совершил нападение Telegram @Lshot

"Вошел в класс спокойно с ножом в руках, подошел к учительнице и ударил ножом. Она отталкивала его, но получила ранения. Затем он бросил нож в конец кабинета и убежал. К ножу была привязана зажигалка", – говорится в сообщении Telegram-канала LIFE SHOT.

По данным канала, мать злоумышленника за день до нападения нашла у него в рюкзаке ножи. По словам знакомых парня, ранее он хотел совершить самоубийство. Якобы был влюблен в одну девочку, но она взаимностью ему не ответила.

В соцсети подросток объяснил нападение тем, что не мог поступить по-другому, но это никому не понять. В профиле школьника заметили публикацию за 2020 год, на котором изображена черная картинка и написано: "Скоро, очень скоро". Одноклассники описали парня как необщительного.

Фото в профиле подростка Telegram @pdmnews

Фото в профиле подростка Telegram @pdmnews

Публикации подростка после совершенного нападения Telegram @pdmnews

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, учительницу прооперировали. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьник устроил на камеру драку с учительницей.

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