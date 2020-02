Школьник-карлик хотел убить себя из-за травли: его поддержал весь мир. Трогательные видео

Девятилетний мальчик Квейден Бэйлз из Австралии хотел убить себя, потому что его в школе травят из-за карликовости.

Он родился с ахондроплазией, которая привела в раннем возрасте к небольшому росту. Мама школьника опубликовала в Facebook видео, на котором ее сын плачет и просит у нее нож. После публикации Квейден получил огромную поддержку от детей и знаменитостей со всего мира (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Каждый день его достают. Каждый раз новый случай, снова буллинг, снова насмешки, снова его обзывают. Мы устали бороться с этим каждый день. Пожалуйста, можете воспитывать собственных детей?" – возмутилась мать.

Видео собрало более 20 млн просмотров. Пользователи даже запустили флешмоб с хэштегом #WeStandWithQuaden ("МиЗаКвейдена").

Известный актер Хью Джекман выложил видео в сети, в котором сказал Квейдену: "Ты сильнее, чем ты думаешь, друг". И призвал всех быть хорошими.

Hugh Jackman has posted a message of support to a distraught nine-year-old boy who is being bullied because of his dwarfism.



Quaden Bayles "mother asked for advice as she posted footage of her son in floods of tears - more here: https://t.co/jmQl9KA4mi pic.twitter.com/Am2DO7IVMw - Sky News (@SkyNews) February 21, 2020

Комик Брэд Уильямс, у которого тоже ахондроплазия, объявил сбор средств для мальчика, чтобы пригласить его в американский Диснейленд. За один день его фанаты собрали 250 тысяч долларов.

We are over 250k! Unreal! This is so great for young Quaden and his family. The world has spoken and the world has said in one loud voice that bullying will not be tolerated! Thank you for your generosity and love! - Brad Williams (@funnybrad) February 21, 2020

Поддержали мальчика и дети со всего мира, которые предлагали ему дружить. Сейчас Квейден уже перестал думать о самоубийстве и рад такой поддержке.

This is my daughter Alessandra kind hearted message to Quaden. #stopbullying pic.twitter.com/lZtP5Fv03b - Jenny Cornejo (@ ButtStallion420) February 20, 2020

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you !!!! pic.twitter.com/wO49KABK51 - Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020

