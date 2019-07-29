Школа подвигов: что общего у супергероев и учителей 21 века

Какие качества Супермена, Бэтмена и других супергероев из комиксов и фильмов могут пригодиться в украинской школе.

Что общего у знаменитых супергероев и учителей, которые хотят идти в ногу со временем? Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Если сравнить качества героев из вселенных DC и Marvel и требования к современному учителю, окажется, что многие супергеройские черты необходимы в современной школе. В нашей подборке некоторые из них. А если вы знаете учителей, похожих на героев этой подборки, не забудьте номинировать их на премию Global Teacher Prize Ukraine. Участники поборются за главные призы — 250 000 гривен, год обучения от ОО "Освитория" и поездку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай. Для этого достаточно заполнить заявку.

Богдан Портяный Пресс-служба премии

Людмила Боднарюк Пресс-служба премии

Наталия Голоднюк Пресс-служба премии

Наталия Рудницкая Пресс-служба премии

Александр Жук Пресс-служба премии

Александр Лисич Пресс-служба премии

Александр Черкас Пресс-служба премии

Олеся Браташ Пресс-служба премии

Светлана Стельмах Пресс-служба премии

Юрий Гайдученко Пресс-служба премии

Супермен

Он невероятно вынослив, проводит по пять уроков в день, и у него еще остаются силы на самообразование и подготовку к завтрашним занятиям. У него глаз-рентген — он видит насквозь, даже когда вы думаете, что можете его обмануть. Он слышит все, но при этом у него хватает такта делать вид, что он ничего не слышал, — чтобы помочь ученику самостоятельно принять верное решение. Он буквально летает и становится неуязвимым, когда чувствует, что его старания не напрасны. Он не диктатор, а наставник и старший товарищ, всегда готовый прийти на помощь. "Учитель сегодня уже не выполняет функцию лектора и карателя. Скорее он ментор — координирует процесс и показывает разные способы решения задачи", — говорит о таких учителях организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Елена Северенчук. Одним словом, вам повезло учиться у Супермена.

Железный человек

"Если вы сегодня преподаете то, чему учили пять лет назад, то либо предмет умер, либо вы мертвы", — убежден известный американский ученый и публицист Ноам Хомский. Учитель сегодня должен меняться сам и принимать изменения в мире. Это развивает гибкость мышления, повышает адаптивность к постоянно меняющейся среде, помогает мыслить глобально. Совсем как это делает Тони Старк (Железный человек) из Вселенной Marvell. Полеты на сверхзвуковой скорости, высокая сопротивляемость неблагоприятным обстоятельствам, маневренность, вера в справедливость и готовность ее отстаивать — все это незаменимые качества для современного педагога. Не помешает ему и высокотехнологичный костюм-броня, который защитит от токсичной информационной среды.

Флеш

При необходимости он может метать молнии, способен концентрироваться за секунды, быстро регенерировать и перемещаться между измерениями. Он способен двигаться, думать, читать и реагировать со сверхзвуковой скоростью. Он выдерживает огромные нагрузки, не подвержен преждевременному старению и износу организма — его клетки приспособились к постоянным изменениям. Наконец, он научился управлять своим возрастом. О ком речь? Возможно, о Флеше — одном из супергероев Вселенной DC. Или об одном из победителей конкурса Global Teacher Prize Ukraine, преподавателе физики и астрономии, 72-летнем Пауле Пшеничке, именем которого назвали планету. "Учитель должен учить учиться. Интернет — это большая свалка, там есть все. Но отбирать, организовывать информацию и пользоваться ею — всему этому надо учить. Учителю нужно и самому постоянно меняться. Ведь знания, которые вы приобрели, и этим гордитесь, уже через два с половиной года устареют", — считает он.

Бэтмен

Острый ум, высокий IQ и желание постоянно совершенствоваться, умение обращаться с гаджетами, несгибаемая воля, эрудиция, настойчивость, изысканные манеры, способность к перевоплощению, знание психологии, чувство стиля. Это лишь некоторые качества, которые позволили юноше Брюсу Уэйну стать тем, кого сегодня знают все, — Бэтменом. Все перечисленное можно легко отнести к обязательным для учителя XXI века компетенциям. И всеми ими обладает Александр Жук, победитель конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2018 года. "Учитель XXI века — психолог и актер в одном флаконе. Он должен уметь подать себя, заинтересовать своей личностью. Дети не воспринимают бездушную статичность. Поэтому учителю нужно быть готовым открыться как изнутри, так и снаружи, не стесняясь этого", — считает Александр.

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