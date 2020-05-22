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Шесть украинских вузов попали в топ-200 лучших в мире

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Шесть украинских вузов из Киева, Харькова, Сум и Львова вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений в мире в 2020 году.

Рейтинг составлен на основе данных QS World University Rankings. Список делали на основе репутации вуза в академической среде, цитируемости научных публикаций, соотношения преподавателей и студентов и оценки выпускников со стороны работодателей.

Киевский национальный университет имени Шевченко

Киевский национальный университет имени Шевченко

Украинские вузы в топ-200 со всего мира:

  • Харьковский национальный университет имени Каразина

  • Киевский национальный университет имени Шевченко

  • Харьковский политехнический институт

  • Киевский политехнический институт имени Сикорского

  • Сумской государственный университет

  • Национальный университет "Львовская политехника"

Лучшими в Европе оказались: Оксфордский университет, Швейцарский федеральный технологический институт, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.

Шесть украинских вузов попали в топ-200 лучших в мире

Мировой топ возглавили: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Оксфордский университет и Калифорнийский технологический институт. Все вузы, кроме британского Оксфорда находятся в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские вузы попали в список лучших университетов мира в 2020 году.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
рейтинг
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