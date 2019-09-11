"Схема" работала 7 лет: известный университет Киева угодил в грандиозный скандал с зарплатами

Бывший бухгалтер Национального педагогического университета имени Драгоманова в Киеве семь лет получала зарплату вместо несуществующего работника.

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт по отношению подозреваемой, информирует пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Как установило досудебное расследование, в 2012 году женщина придумала несуществующую личность, о которой внесла сведения в программу для автоматизированного расчета зарплаты.

НПУ Коллаж

В течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, вызвав государству ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В ходе досудебного следствия подозреваемая возместила в госбюджет почти 500 тысяч гривен.

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