Сертификация учителей в Украине: участники могут пройти "пробное ВНО"

С 10 по 17 февраля учителя, которые успешно зарегистрировались на сертификацию, смогут пройти пробное онлайн-тестирование в "Кабинете участника сертификации".

Каждый зарегистрированный будет иметь только одну попытку. В течение 180 минут будут доступны 100 заданий с выбором одного правильного ответа. Результаты тестирования появятся сразу после завершения теста, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Напомним, что уже 29 февраля 2020 года состоится первый этап сертификации – независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальной школы. После этого педагогов ожидает самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства и изучения практического опыта работы участников сертификации.

Нововведением в сертификации является то, что к каждому новому этапу будут переходить участники, которые успешно прошли предварительный.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, заплатят ли учителям за вынужденные каникулы.

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