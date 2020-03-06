Учителя начальных классов, которые 29 февраля прошли первый этап сертификации в формате ВНО, пожаловались на содержание заданий.

Как говорится в материале "Экспресс", участие в тестировании приняли 1552 педагога. Некоторые говорят, что вопросов по методике обучения, проверки профессиональных навыков было мало, зато много, по их мнению, неожиданных.

Так, учителей спрашивали о том, как определяется прогноз погоды по видам облаков, как определить качество освещения в классе, что происходит с человеком при поражении током. Также вспоминают и другие вопросы тестов: почему птицы умеют летать, какие последствия от строительства гидроэлектростанции и как растворяется селитра.

Почему птицы умеют летать? В Украине учителя пожаловались на задания ВНО конкурент

"Немало вопросов было на знание предметов средней школы, а не первоначальной. Больше всего поразил вопрос по математике – рассчитать площадь развертки куба и внутренний объем параллелепипеда", – рассказала Елена Гузь, учительница начальных классов Новодачинской ЗОШ I-III степеней.

Однако некоторые педагоги отметили, что учитель должен знать ответы на такие вопросы, чтобы быть в состоянии ответить на все детские "почему?"

"Задания были довольно интересные и совсем не сложные, касались общей эрудиции. Ведь не только на уроках, но и во время перерыва мы отвечаем за жизнь и здоровье детей, ту ж самую остроту зрения", – пояснила Тамара Рогова, учительница из Чернигова .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что следует знать учителям, чтобы получить все выплаты.

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