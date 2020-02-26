Сергей Притула назвал топ-6 интересных книг для школьников

Известный украинский телеведущий Сергей Притула назвал шесть книг, которые с восторгом прочитал его сын и которые будут интересны школьнику в возрасте 10-13 лет.

"Не забывайте, что вы являетесь крупнейшим примером для подражания для своих детей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал книги, сделайте все, чтобы он видел вас с книгой. Подбирайте детям литературу, учитывая их увлечения. И обсуждайте с ними прочитанное", – написал шоумен на своей странице в Facebook.

1. Вальтер Скотт "Квентин Дорвард"

В книге рассказывается об интригах и хитросплетениях при дворе Людовика XI, коварные планы Карла Бургундского и других де ла Марков, отчаянную борьбу Квентина за свое счастье по имени Изабелла. Роман приключенческий, сцены схваток присутствуют, поэтому парням должно быть по душе.

Вальтер Скотт "Квентин Дорвард" ВсиКнигы

2. Владимир Короленко "Слепой музыкант"

Книга недавно вошла в школьную программу.

"Книга интересная и главное, что там, как мне кажется, только правда о жизни слепых! Мальчик с мамой сидел на холме и слушал разные звуки. Их было так много, разных, что он не справился с тем всем и потерял сознание. Мы же можем видеть все, а слепые ориентируются по звукам. Он по шагам мог различить, где идет его мама, а где дядя. Им очень трудно. Вот ты бы смог мальчику объяснить, что такое "красный звон"? ", – поделился впечатлениями от книги сын Притулы.

Владимир Короленко "Слепой музыкант" epicentrk.ua

3. Иван Котляревский "Энеида"

"Для меня это один из величайших украинских литературных произведений, который, кроме красоты стиля и содержания, несет в себе еще и генетический код украинского юмора. Читать всем детям, независимо от пола! В обязательном порядке", – рассказал телеведущий.

Иван Котляревский "Энеида" LB.ua

4. Ульяна Скицкая "#Наши на карте мира"

Кроме известных укринцев, в книге много информации о таких величественных деятелей, как Богдан Гаврилишин, Серж Лифарь, легендарных хоккеистов Уэйна Гретцки и Терри Савчука.

Ульяна Скицкая "# Наши на карте мира" Видавництво Старого Лева

5. Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Кубок огня"

"Здесь, собственно, вообще без комментов. Просто в очередной раз снимаю шляпу перед Иваном Антоновичем Малковичем за то, как "вкусно" "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" умеет сделать книгу", – поделился Притула.

Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Кубок огня" 4read.org

6. Наталья Щерба "Часодеи"

"Всего в серии есть 6 книг. Дима "лупанув" их за 8 или 9 дней. Он "глотал" их как жаждущий воду, брал с собой в школу и читал на переменах. На мой вопрос, мол, чего ты, сынок, так залип на эти книги, Дима ответил: "Это по крутизне, как Гарри Поттер", – отметил телеведущий.

Наталья Щерба "Часодии" Yakaboo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула возмутился из-за вопроса о российских сказках в школьном учебнике по зарубежной литературе, по которому обучают его сына.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал