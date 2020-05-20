Без сердца нет жизни, поэтому недаром его считают центром жизненных сил и энергии человека. Ведь сердечно-сосудистая система доставляет питательные вещества по всему организму.

Есть три основные составляющие сердечно-сосудистой системы – сердце, сосуды и кровь. Кровь должна непрерывно прокачиватся через тело сердцем. Она переносит питательные вещества и кислород к клеткам нашего организма.

Более половины крови состоит из эритроцитов, несущих кислород. Вот почему кровь выглядит красной. Есть также белые кровяные клетки, которые убивают микробы и поддерживают кровь чистой. В крови также есть тромбоциты, которые помогают ей сворачиваться при порезе. Все эти клетки плавают в водянистом веществе, называется плазмой. Чтобы узнать подробнее о каждой из этих клеток, читайте учебник по биологии за 8 класс Л.А. Мирной.

Система кругооборота

Кровь постоянно циркулирует по всему нашему телу. Проходя через наше тело, оно набирает питательные вещества из нашей пищи и направляет их в нужные клетки. Она направляется через систему артерий к мелким сосудам – артериолам. Они заканчиваются капиллярами. Капилляры связаны с мелкими венулами, которые переходят в большие вены.

Кровь также собирает кислород из наших легких и сбрасывает его в клетки, чтобы человек получал энергию. Затем кровь отбирает отработанный углекислый газ из клеток и сбрасывает его в легкие, чтобы мы его выдыхали.

Сердце и сосуды образуют большое и малое круга кровообращения. Кровь обегает два круга примерно за 1 мин.

Сердечно-сосудистая система человека zernova.com.ua

Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды – это трубки во всем нашем теле, которые переносят кровь. Существует два основных типа сосудов: артерии и вены.

Артерии переносят кровь от сердца к остальной части тела. Артерии должны быть толстыми и сильными, поскольку от них больше давления со стороны сердца. Когда вы чувствуете пульс, это из артерии.

Вены несут использованную кровь обратно к сердцу. Они не должны быть настолько толстыми. Стенки вен легко сжимаются окружающими мышцами. Это способствует движению крови к сердцу, поскольку в венах она течет под небольшим давлением.

Сердце

Сердце – это большой орган размером с кулак. Он расположен в грудной клетке слева от центра груди в сердечной сумке – перикарде. Сердце состоит из большого количества мышц, которые перекачивают кровь через наши тела.

В перикарде размещен миокард и эндокард. Миокард – сердечная мышца, которая обеспечивает автоматическое сокращение сердца. Эндокард – гладкая оболочка, которая защищает клапаны и камеры сердца.

Сердце имеет четыре камеры: две верхние – предсердия, две нижние – желудочки.

Вены приносят кровь к сердцу, чтобы снова выкачивать артерии. Основная артерия, что отходит от сердца, называется аортой. Чтобы кровь не пошла назад, имеются клапаны, которые это контролируют. В сердце есть четыре набора клапанов.

Сердце бьется с разной скоростью в зависимости от того, что делает организм. Если вы просто сидите, оно будет биться медленно. Если быстро бежите, сердце будет биться быстрее, чтобы кислород попадал к мышцам.

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Группы крови

Существует четыре основные группы крови: первая (O), вторая (A), третья (B) и четвертая (AB). Каждая группа крови несколько отличается и имеет различные антитела и антигены. Важно, чтобы доноры крови соответствовали группам крови, потому что человек может заболеть.

Тип крови также включает в себя резус-фактор (Rh). Если резус-фактор у человека положительный – то антиген в крови присутствует. Если отрицательный – антигена в крови нет.

Если в школе дали задание, связанные с группами крови, ищите уже готовые в разделе ГДЗ и решебники по биологии за 8 класс.

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