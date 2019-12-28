Семейные каникулы влияют на развитие мозга школьников – исследование

Ученые выяснили, что семейные долговременные каникулы школьников делают счастливее в течении всей жизни и полезны для развития их мозга.

Эксперты отметили, что счастливые воспоминания почти 50% опрошенных в ходе исследования были об отпуске с семьей, передает издание Parents.

Треть респондентов сказала, что ярко помнят свои семейные каникулы, а четверть из них использует детские воспоминания, чтобы пережить трудные времена. Детская психотерапевтка Марго Сэндерленда отметила, что семейные каникулы усиливают регулирование стресса, внимание, концентрацию, способность к обучению, а также улучшают физическое и психическое здоровье.

"Семейный отдых дети ценят не только в его момент, но еще долго хранят в памяти", – объяснил психолог и автор бестселлеров Оливер Джеймс.

Семейные каникулы влияют на развитие мозга школьников – исследования 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что недостаток сна влияет на успеваемость школьников и студентов.

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