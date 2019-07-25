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Сельское образование в Украине не дает результата: обнародована неутешительная статистика

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Украина не дает равных шансов в школьном образовании жителям деревень по сравнению с теми, кому повезло учиться в городах. А разница в баллах ВНО среди учеников из сельской местности и городов по различным предметам составляет в среднем 15 баллов.

Как пишет TEXTY.ORG.UA, среди учеников школ в селах, которые сдавали тестирование по украинскому языку в 2018 году, не преодолели проходной порог 18%, а среди поступающих из городов – только 4% (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

"Даже выпускники сельских школ, которые идут учиться дальше в университеты и институты – чаще продолжают образование в местных учреждениях высшего образования, а не в учреждениях с самыми высокими рейтингами. В Украине же локальные учреждения высшего образования значительно слабее , чем заведения в крупных городах: Киев, Харьков, Львов, Одесса", – говорится в сообщении.

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Абитуриенты из деревень редко выбирают престижные специальности. Чаще всего они вступают на педагогические и аграрные специальности, в то время, когда выпускники из городов более ориентированы на IT-специальности.

Причиной таких решений может быть то, что в селах нет "элитных" школ, которые до недавнего времени назывались гимназиями, лицеями и тому подобное. Исследование четко показывают, что существенное влияние на результаты прохождения ВНО имеет как раз тип школы.

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В селах меньше возможности для посещения подготовительных курсов, кружков или репетиторов. Если выпускники решили ездить на занятия в город, то тратят немалые суммы на дорогу, что не каждому по карману.

Кроме того, в зависимости от социального статуса, семьи могут иметь различные представления относительно ожидаемой ценности высшего образования. Также среди сельского населения выше процент граждан, имеющих низкий уровень образования, а это может влиять на учебные достижения учеников.

баллы ВНО

баллы ВНО

TEXTY.ORG.UA

Куда поступают выпускники из сел и городов

Куда поступают выпускники из сел и городов

TEXTY.ORG.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, названо топ-100 самых популярных вузов Украины.

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Темы
Образование в Украине Школа
Место
Украина
Теги
ВНО образование школа
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"Повезло учиться в городах"... Не повезло кто родился в этой нацистской колонии, это же проклятие на всю его жизнь)))
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
На власному досвіді я переконався,що мотивація до навчання є основною причиною даного явища-батьки дітей на селі не бачать необхідності у високому знанні:навчання для них-це необхідність для отримання прохідного балу ЗНО,щоб мати,в майбутньому,"корочку" Після виборів в ВРУ можна стверджувати,що саме сільські виборці поголовно проголосували за ЗЕ. Знання стануть ще більшою "обузою" для "нормального" існування(так вважають вони). Розуміння,що сьогоднішні покоління паразитують на досягненнях технологій і НАУКИ,у них нема. Немає розуміння того,що після проїдання продукту новітніх технологій-наступить криза...до наступної НТР. Цей спосіб "розуміння" успіху вже заповнює і
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Олесь Андрій, Цей спосіб "життя" вже заповзає і в міста...
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