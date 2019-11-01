Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Секс по телефону вместо линии доверия: с учениками школы произошел конфуз

604 Читать материал на украинском

В средней школе города Ланкастер (штат Пенсильвания, США) администрация учебного заведения добавили на удостоверения учеников номер секса по телефону вместо линии доверия.

Глава школьного округа Ланкастер Мишель Боуэрс пояснила, что при печати перепутали местами две цифры в номере. Изображение удостоверения разместили в соцсетях, пишет CBS Los Angeles (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что номер телефона службы доверия должен был служить для предотвращения самоубийств.

Новости
В США учительница обвинила школьника в домогательствах

"Это ошибка. Номер, указанный на карточке, – это на самом деле чат для взрослых", – написала Бауэрс в письме, в котором извинилась за "неправильный номер телефона".

Администрация школы попросила всех учеников сдать старые удостоверения с неприличным номером. Школьникам напечатают новые.

удостоверение школьников

удостоверение школьников

Facebook Janene Lavelle

Как сообщал OBOZREVATEL, престижный вуз в США попал в громкий скандал из-за стриптизерш.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
США
Теги
скандал в школе школа образование дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы