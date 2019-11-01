Секс по телефону вместо линии доверия: с учениками школы произошел конфуз

В средней школе города Ланкастер (штат Пенсильвания, США) администрация учебного заведения добавили на удостоверения учеников номер секса по телефону вместо линии доверия.

Глава школьного округа Ланкастер Мишель Боуэрс пояснила, что при печати перепутали местами две цифры в номере. Изображение удостоверения разместили в соцсетях, пишет CBS Los Angeles (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что номер телефона службы доверия должен был служить для предотвращения самоубийств.

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"Это ошибка. Номер, указанный на карточке, – это на самом деле чат для взрослых", – написала Бауэрс в письме, в котором извинилась за "неправильный номер телефона".

Администрация школы попросила всех учеников сдать старые удостоверения с неприличным номером. Школьникам напечатают новые.

удостоверение школьников Facebook Janene Lavelle

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