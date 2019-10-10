Секреты успешной учебы

Прошел месяц учебы и остается все меньше времени на то, чтобы взять максимум от школьных и студенческих дней.

Сегодня мы поговорим о важных моментах, которые помогут сделать учебу продуктивнее и интереснее.

Astar.tv написал 12 секретов, которые помогут любому студенту и школьнику влиться в коллектив, построить хорошие отношения с преподавателями и научиться быть успешным в учебе.

1. Участвуй в активной жизни школы

Записывайся на кружки, спортивные секции, факультативы, помогай с организацией мероприятий и прочего! Это поможет найти друзей и познакомиться со своей школой поближе. Полученные навыки обязательно тебе пригодятся.

2. Будь собой

Не пытайся показаться лучше или хуже. Будь собой! Приходя в новый коллектив это кажется сложным, но точно очень важным. Не следует стараться специально кому-то понравиться, тем самым потакая мнению других.

3. Записывай все

Обязательно купи себе красивый блокнот и пиши там все: начиная от расписания и заканчивая своими планами на день. Это будет очень полезным, так как сэкономит твое время и поможет вспомнить, какой урок следующий.

4. Следи за своими домашними заданиями

Записывай в свой дневник то, что задает преподаватель и обязательно спрашивай, если чего-то не понимаешь. Делай это своевременно и твоя учеба станет намного проще.

5. Организуй себя

Обязательно собирай свой рюкзак вечером и проверь, все ли ты взял с собой. Если ты постоянно будешь что-то забывать, это может вызвать неприятности и предвзятое отношение учителя к тебе.

6. Делай все своевременно

Старайся не оставлять задания на последний момент. Сделай его, когда будет свободное время. Так намного проще, ведь под конец семестра не будет многочисленных хвостов.

7. Учителя твои друзья

Не бойся своих учителей. Задавай им все возможные вопросы по теме, интересуйся и проси помощи, когда что-то непонятно. Их работа учить и помогать тебе.

8. Принимай во всем участие!

Обязательно интересуйся тем, что происходит в твоей школе. Подобный опыт улучшает твой рейтинг на учебе.

9. Не ограничивай себя

Будь это компания друзей или определенный предмет — не теряй возможность узнать что-то новое. Это сделает тебя интересным собеседником и разносторонним человеком.

10. Ищи поддержку

Ищи окружение, которое будет помогать тебе развиваться и поддерживать твои начинания, ведь это будет тебя мотивировать.

11. Не бойся много работать

Получай удовольствие от того, что делаешь и каждый день вечером записывай для себя новую информацию, которую ты узнал за сегодня.

12. Музыка — это универсальный язык

Находи для себя новую музыку и узнавай то, что слушают другие. Сейчас музыку слушают почти все и это делает ее универсальной темой для разговора.

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