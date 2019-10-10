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Секреты успешной учебы

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Прошел месяц учебы и остается все меньше времени на то, чтобы взять максимум от школьных и студенческих дней.

Сегодня мы поговорим о важных моментах, которые помогут сделать учебу продуктивнее и интереснее.

Astar.tv написал 12 секретов, которые помогут любому студенту и школьнику влиться в коллектив, построить хорошие отношения с преподавателями и научиться быть успешным в учебе.

1. Участвуй в активной жизни школы

Записывайся на кружки, спортивные секции, факультативы, помогай с организацией мероприятий и прочего! Это поможет найти друзей и познакомиться со своей школой поближе. Полученные навыки обязательно тебе пригодятся.

Секреты успешной учебы

2. Будь собой

Не пытайся показаться лучше или хуже. Будь собой! Приходя в новый коллектив это кажется сложным, но точно очень важным. Не следует стараться специально кому-то понравиться, тем самым потакая мнению других.

Секреты успешной учебы

3. Записывай все

Обязательно купи себе красивый блокнот и пиши там все: начиная от расписания и заканчивая своими планами на день. Это будет очень полезным, так как сэкономит твое время и поможет вспомнить, какой урок следующий.

Секреты успешной учебы

4. Следи за своими домашними заданиями

Записывай в свой дневник то, что задает преподаватель и обязательно спрашивай, если чего-то не понимаешь. Делай это своевременно и твоя учеба станет намного проще.

Секреты успешной учебы

5. Организуй себя

Обязательно собирай свой рюкзак вечером и проверь, все ли ты взял с собой. Если ты постоянно будешь что-то забывать, это может вызвать неприятности и предвзятое отношение учителя к тебе.

Секреты успешной учебы

6. Делай все своевременно

Старайся не оставлять задания на последний момент. Сделай его, когда будет свободное время. Так намного проще, ведь под конец семестра не будет многочисленных хвостов.

Секреты успешной учебы

7. Учителя твои друзья

Не бойся своих учителей. Задавай им все возможные вопросы по теме, интересуйся и проси помощи, когда что-то непонятно. Их работа учить и помогать тебе.

Секреты успешной учебы

8. Принимай во всем участие!

Обязательно интересуйся тем, что происходит в твоей школе. Подобный опыт улучшает твой рейтинг на учебе.

Секреты успешной учебы

9. Не ограничивай себя

Будь это компания друзей или определенный предмет — не теряй возможность узнать что-то новое. Это сделает тебя интересным собеседником и разносторонним человеком.

Секреты успешной учебы

10. Ищи поддержку

Ищи окружение, которое будет помогать тебе развиваться и поддерживать твои начинания, ведь это будет тебя мотивировать.

Секреты успешной учебы

11. Не бойся много работать

Получай удовольствие от того, что делаешь и каждый день вечером записывай для себя новую информацию, которую ты узнал за сегодня.

Секреты успешной учебы

12. Музыка — это универсальный язык

Находи для себя новую музыку и узнавай то, что слушают другие. Сейчас музыку слушают почти все и это делает ее универсальной темой для разговора.

Секреты успешной учебы

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе ребенок потерял сознание в школе.

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