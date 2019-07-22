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Сделал чудо для незнакомцев: американец оплатил обучение для бедных студентов

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Столяр Дейл Шредер (Dale Schroeder) из штата Айова (США) оставил три миллиона долларов 33 бедным студентам, которые мечтали об учебе.

Как пишет Всеосвіта, свою жизнь человек прожил в скромности и бедности. В Дейла было только две пары джинсов. Он никогда не был женат и не имел детей.

"Незадолго до смерти, в 2005 году Шредер рассказал своему адвокату Стиву Нильсену, что хочет использовать свои сбережения, чтобы помочь бедным студентам в Айове поступить в колледж", – говорится в сообщении.

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Дейл не имел возможности учиться, поэтому хотел позволить бедным айовцям иметь то, чего сам никогда не имел – помощь и веру в добрые дела.

Недавно молодые люди собрались на обед, чтобы поговорить о человеке, которого они никогда не встречали и рассказать друг другу о том, как его щедрость изменила их жизнь.

"Я выросла в семье с тремя сестрами. Нас воспитывал одинокий отец, который не имел возможности обучить нас. Когда мне позвонил Нильсен и сказал, что плата за обучение в размере 80 тысяч долларов будет покрыта стипендией Шредера – я плакала", – вспоминает Кира Конрад, которая стала терапевтом.

Дейл Шредер

Дейл Шредер

Всеосвіта

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Место
США
Теги
образование США
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