Сделал чудо для незнакомцев: американец оплатил обучение для бедных студентов

Столяр Дейл Шредер (Dale Schroeder) из штата Айова (США) оставил три миллиона долларов 33 бедным студентам, которые мечтали об учебе.

Как пишет Всеосвіта, свою жизнь человек прожил в скромности и бедности. В Дейла было только две пары джинсов. Он никогда не был женат и не имел детей.

"Незадолго до смерти, в 2005 году Шредер рассказал своему адвокату Стиву Нильсену, что хочет использовать свои сбережения, чтобы помочь бедным студентам в Айове поступить в колледж", – говорится в сообщении.

Дейл не имел возможности учиться, поэтому хотел позволить бедным айовцям иметь то, чего сам никогда не имел – помощь и веру в добрые дела.

Недавно молодые люди собрались на обед, чтобы поговорить о человеке, которого они никогда не встречали и рассказать друг другу о том, как его щедрость изменила их жизнь.

"Я выросла в семье с тремя сестрами. Нас воспитывал одинокий отец, который не имел возможности обучить нас. Когда мне позвонил Нильсен и сказал, что плата за обучение в размере 80 тысяч долларов будет покрыта стипендией Шредера – я плакала", – вспоминает Кира Конрад, которая стала терапевтом.

Дейл Шредер Всеосвіта

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