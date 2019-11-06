Сдавать ли деньги на ремонт школы: эксперты ответили в яркой инфографике

ОО "Родители SOS" рассказали, что ремонт в учебном заведении должен делать владелец, а не родители.

Соответствующую инфографику организация обнародовала на своей странице в Facebook. Отмечается, что владельцем коммунальных учебных заведений является территориальная община в лице соответствующего органа власти, который и отвечает за надлежащее состояние учебных заведений (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

"Запомните, пожалуйста, ни родители, ни учителя, ни дети не обязаны делать ремонт (красить, клеить обои, менять окна и т.д.)", – говорится в сообщении.

Если взрослых будут заставлять бесплатно поработать в школе или сдать деньги на ремонт, то стоит посоветовать администрации заведения обратиться в органы управления образованием. Однако есть родители, которые без просьб учителей хотят отремонтировать класс, и они имеют на это право.

"Помните, что один раз за ремонт коммунального учебного заведения вы уже заплатили (налоги). Хотите платить второй раз – на ваше усмотрение. Заплатите второй раз, придется платить и в третий раз, и в четвертый раз, и так каждый год", – отметили в ОО "Родители SOS".

Должны ли родители собственным кошттом делать ремонт в учебном заведении Facebook Общественное объединение "РОДИТЕЛИ SOS"

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист рассказал, куда жаловаться родителям на поборы в школах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!