"Сдайте деньги для священника": в Тернополе вспыхнул скандал в школе

В Тернопольской школе искусств имени Игоря Гереты учеников заставили сдавать деньги на освящение священником учебного заведения.

Фото переписки в родительском чате в Viber обнародовали в соцсети. Отмечается, что директор школы Мария Гудыма приказала классным руководителям собрать с каждого ученика по 10 грн, а учителя должны были сдать по 50 грн, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание "ПроВсе".

Родители подсчитали, что священнику могло перепасть около 7 тысяч гривен. Однако после скандала в сети деньги перестали собирать. Учащихся и школу освятить должен был Архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Директор школы отрицала такое заявление и отметила, что все происходит добровольно и бесплатно.

В школе искусств Тернополя собирали деньги для священника provse.te.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школа искусств уже попадала в скандал, потому что родителей заставляли платить деньги за получение художественного образования в школе. Раньше за это не устанавливали плату.

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