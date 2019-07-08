Самый молодой студент Украины попал в Википедию: чем он особенный

Самый молодой студент Украины Мирослав Корицкий имеет собственную страницу в Википедии, где рассказывается, как он готовился к ВНО за 5 месяцев и экстерном закончил 11 класс.
Как говорится в сюжете Т1, 17-летний парень учится на втором курсе в Тернопольском национальном экономическом университете на факультете международных отношений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В статье Википедии написана моя краткая биография, рассказывается, что происходило со мной в 2017 году, как я готовился к ВНО за 5 месяцев и экстерном закончил 11 класс", – рассказал Корицкий.
По словам юноши, создать статью в Википедии нелегко. Нужно сверить все ссылки, достоверность и качество информации. Поэтому то, что информация появилась в онлайн-энциклопедии – заслуга благотворительного фонда "Magnetic One".
Мирослав Корицкий
Скриншот видео
Парень собирается продолжать развиваться через молодежные программы и новые знакомства. А через полгода будет учиться в Германии по своей специальности.
Мирослав Корицкий
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования раскрыли подробности ВНО-2020 в Украине. Тестирование будет проходить с 21 мая по 17 июля.
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