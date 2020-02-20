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"Самое сложное в работе – быть матерью": украинцев поразила откровенная исповедь учительницы

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Украинцев поразила история учительницы из Харькова Галины Сищук о том, как трудно быть отличным педагогом и хорошей матерью.

Крик души педагог опубликовала на Facebook-странице. Она рассказала, что самое сложное в ее работе быть адекватной, уравновешенной, поддерживающей матерью, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Первая половина дня с легкостью проходит под девизом "это же дети". Детям нужно быть шумными, активными и непоседливыми. Я-учительница понимает детей. А вот я-мать хочет тишины. Двое шумных, активных, неугомонних тоже дети (шепчет мой мозг). Но все мое Я стремится к спокойствию", – подчеркнула Сищук.

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У женщины постоянно происходит внутренняя борьба. Как учительница она понимает, что конфликты нужны, чтобы дети учились находить общий язык, но как мать – она ненавидит конфликты, потому что тогда эмоциональность берет верх.

"Я спланировала свой день так, чтобы между общением с классом и общением с сыновьями была пара часов для меня. В этот промежуток вкладываю походы на маникюр, гуляю по магазинам (это такой кайф не следить, чтобы ничего не потянули и не разбили загребущие ручонки), прислушиваюсь к своим потребностям", – добавила учительница.

"Самое сложное – быть мамой": украинцев поразила исповедь учительницы

"Самое сложное – быть мамой": украинцев поразила исповедь учительницы

По ее словам, важно позволять себе отдыхать. Ведь каждый нуждается в заботе. Однако родные часто не видят этого, поэтому нужно уметь говорить открыто о своих потребностях.

"Здоровая адекватная мать – центр благосостояния семьи. Здоровая адекватная учительница – центр вращения галактики. И это эмоциональное здоровье и адекватность зависят только от нас. Просто необходимо это себе позволить", – отметила Сищук.

Пользователей соцсети поразили слова женщины. В комментариях учителя поддержали Сищук и писали, что они пытаются разграничивать в себе двух людей: маму и учительницу.

"Самое сложное – быть мамой": украинцев поразила исповедь учительницы

Скриншот комментариев

"Самое сложное – быть мамой": украинцев поразила исповедь учительницы

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как украинского учителя возмутило то, что от педагогов требуют всего, потому у них нет права на ошибку.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
преподаватель школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А ещё сложнее вытираном АТО.
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