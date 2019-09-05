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С житомирского университета массово увольняются преподаватели: в чем дело

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Преподаватели массово увольняются из Житомирского государственного университета имени Ивана Франко из-за давления и унижения со стороны ректората.

Как стало известно, с начала 2019 года 6 профессоров вуза уже покинули работу. Увольняются также и доценты и обычные преподаватели, пишет "Житомир-Онлайн".

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"Главная причина – это давление и унижение преподавательского состава со стороны ректората. Также преподавателей сделали ответственными за ключи от аудиторий. Он должен взять ключ, открыть аудиторию перед занятием, а потом – закрыть и сдать его вахтеру на первом этаже. И это в семиэтажном корпусе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной увольнения многих преподавателей также стало катастрофическое уменьшение академических часов и соответственно заработной платы.

С житомирского университета массово увольняются преподаватели: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель-сепаратист отреагировал на скандал в вузы ВСУ.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина Житомир
Тег
скандал в вузе
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