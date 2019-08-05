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С мужем под руку: на Закарпатье девушка сдавала экзамен сразу после свадьбы. Видео

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На вступительный экзамен в Мукачевский государственный университет (Закарпатская область) абитуриентка пришла сразу после свадьбы.

На экзамен девушка пришла вместе с мужем и в свадебном платье, пишет Mukachevo.net со ссылкой на сайт университета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Как объяснила девушка, дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому пришлось посетить университета в таком виде", – говорится в сообщении.

Однако пользователи сети негативно отреагировали на такой поступок.

"Умный человек того цирка не устроил бы,

Ну так еще и пересдача есть, если что, а это уже действительно цирк", – считают пользователи.

Комментарии под новостью на mukachevo.net

Комментарии под новостью на mukachevo.net

Скриншот

Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье

Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье

Mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии 7-летний мальчик стал звездой после трогательной речи на свадьбе матери.

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Место
Украина Ужгород
Теги
свадьба университет
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