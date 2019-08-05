С мужем под руку: на Закарпатье девушка сдавала экзамен сразу после свадьбы. Видео

На вступительный экзамен в Мукачевский государственный университет (Закарпатская область) абитуриентка пришла сразу после свадьбы.
На экзамен девушка пришла вместе с мужем и в свадебном платье, пишет Mukachevo.net со ссылкой на сайт университета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Как объяснила девушка, дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому пришлось посетить университета в таком виде", – говорится в сообщении.
Однако пользователи сети негативно отреагировали на такой поступок.
"Умный человек того цирка не устроил бы,
Ну так еще и пересдача есть, если что, а это уже действительно цирк", – считают пользователи.
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Скриншот
Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье
Mukachevo.net
Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии 7-летний мальчик стал звездой после трогательной речи на свадьбе матери.
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