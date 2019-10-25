С какими именами дети имеют плохое поведение: британские учителя составили списки

В Великобритании опросили родителей и учителей и выяснили, с какими именами дети ведут себя хуже других и доставляют больше всего проблем.

Как сообщает Мел со ссылкой на The Mirror, источниками плохих новостей для многих родственников и воспитателей чаще всего становятся обладатели имен Джек и Миа.

"Четверть участников опроса заявили, что именно мальчики по имени Джек с большой вероятностью станут источником неприятностей для окружающих. Причем больше, чем родители, с этим утверждением согласны учителя. Кроме того, и родители, и учителя очень низко оценили умственные способности этих детей. А 96% участников опроса сказали, что способность к обучению школьников с этими именами самая низкая", – говорится в сообщении.

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В топ-5 имен с плохим поведением, кроме Джека, вошли: Гарри, Чарли, Оливер, Джордж. В пятерку девичьих имен, кроме Мии, попали: Элла, Изабелла, Амелия, София.

Лучше всего, по мнению участников опроса, ведут себя мальчики с именами: Артур, Ноа, Оскар, Мухаммед и Лео. Спокойнее всего учителям и родителям с девочками, которых зовут: Айла, Ава, Грейс, Оливия и Эмили.

непослушные дети lkosm.ru

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