"С детьми нужно говорить!" Лучшая учительница мира обратилась к коллегам

Победительница премии Global Teacher Prize 2017 Мэгги Макдонелл из Канады призвала педагогов учить детей, как справляться с их собственными эмоциями, и рассказала, как бороться с выгоранием учителей.

Как рассказала педагог в интервью BBC News Украина, она преподавала в поселке инуитов на севере Канады. Все травмы, которые пережил народ, прошли через поколения, остались и проявились в жизни нынешней молодежи.

"Мои ученики чувствовали себя обесцененными, потому что их невероятно богатая традиционная культура была обесценена. Они были свидетелями и жертвами домашнего насилия, имели зависимости, жили в ужасных условиях и воровали. Все эти проблемы проявлялись в школе – дети пропускали уроки, кто-то был агрессивным", – рассказала Макдонелл.

По ее словам, в такие моменты важно дать ребенку время сделать паузу, создать для него безопасное пространство. После этого важными будут вопросы к школьнику: "Как ты сейчас себя чувствуешь, что с тобой сегодня произошло, что произошло вчера? Хочешь ли ты поговорить о чем-то?".

"С детьми стоит говорить и их следует учить, как справляться с их собственными эмоциями. Если в момент кризиса я буду рассказывать детям о египетских пирамидах, они ничего не запомнят. Мозг просто не готов воспринимать новую информацию. Я всегда говорю – мы не учим математику, мы учим детей. мы должны знать, в каком состоянии дети заходят в класс, чтобы знать с чего начинать этот день, этот урок", – добавила лучшая учительница мира.

Поселок Саллуит, где Мэгги МакДонелл шесть лет преподавала в местной школе BBC

По ее мнению, учителю важно найти способ помочь детям успокоиться, почувствовать себя в безопасности. И только после этого ученики снова будут способны учиться.

Также Макдонелл привела пример, как среди ее учеников были воры велосипедов, которые затем стали ремонтировать их. Учительница помогла найти им мастера, который научил их чинить велосипеды. Онасчитает, что не нужно решать постоянно кризис, можно сконцентрироваться на чем-то новом, например, на желаниях учеников. Это может создать новые возможности.

Мэгги МакДонелл под премии Global Teacher Prize 2017 5 канал

Лучшая учительница в мире отметила, что педагогам важно заботиться о себе, о своем самочувствии и здоровье, чтобы не выгорать. Ведь педагоги являются одними из главных людей, к кому могут обратиться дети за помощью.

"Здесь вопрос также заключается в системном подходе со стороны администрации школы, государства. Достаточно ли учителя имеют времени для подготовки к урокам, не берут ли они слишком много на себя, имеют ли они время на отдых? Это те вопросы, которые следует задавать вслух", – добавила Макдонелл.

Мэгги МакДонелл BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшие учителя Украины снялись в клипе группы ТНМК.

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