В Киеве появятся новые ученические проездные: как они выглядят. Фото

С 1 ноября для школьников Киева введут единственный электронный ученический билет-карточку, с которым они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Александр Гончаров. Так, с 10 июля в персональном кабинете киевлянина КГГА (Киевская городская государственная администрация) родители смогут заказать ученический билет для своего ребенка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жители Киева, которые не имеют аккаунта Kyiv ID, могут создать его по ссылке.

"Сейчас объявлен тендер на изготовление электронного билета для ученика учреждения общего среднего образования. Конечный срок подачи заявок – 26 июня. Аукцион состоится 1 августа", – отметил Гончаров.

Электронный билет Facebook Александра Гончарова

Согласно тендерной документации, ученический билет будет выглядеть, как банковская карточка с персональными данными школьника. При необходимости их могут сделать со шрифтом Брайля. По словам депутата, дополнительно на карточке могут быть вмонтированы чип-модули, которые будут указывать на использование билета в других системах электронного учета.

Электронный билет Facebook Александра Гончарова

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки на своем сайте начинает тестирование электронных кабинетов. Потренироваться подавать заявления в вузы и создать свой личный кабинет каждый желающий сможет с 25 по 26 июня с 11 до 17 часов.

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