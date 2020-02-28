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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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В Украине предлагают вернуть русский язык в школы: чего ждать от скандального законопроекта

1.3т
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В Верховной Раде вновь подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины. Двое народных депутатов, которые уже отличились идеей разрешить парламентариям выступать в ВР на русском языке, хотят вернуть право на получение образования на языках нацменьшинств.

Соответствующий проект закона зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин. Подробнее о вероятности возвращения русского языка в украинские школы — в материале OBOZREVATEL.

Вернуть язык страны-оккупанта

В пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" депутаты ссылаются на ст. 10 Конституции Украины, которой, среди прочего, гарантируется свободное использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины, а также способствование изучению языков международного общения.

Депутаты хотят вернуть русский язык в школы

Депутаты хотят вернуть русский язык в школы

В связи с этим Бужанский и Волошин считают, что ВРУ должна вернуть право получать образование на родном языке национальным меньшинствам, которое ранее было изменено действующей редакцией законопроекта об образовании.

Максим Бужанский и Олег Волошин

Максим Бужанский и Олег Волошин

Кроме того, в тексте документа предлагается, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего английского и русского языков. А частным школам и техникумам давать право самостоятельно выбирать язык обучения.

В законопроекте предлагается закрепить такие нормы:

  • язык обучения определяется на основании положений ст. 10 Конституции Украины.

  • государство гарантирует каждому гражданину Украины право на обучение на языках коренных народов или национальных меньшинств.

  • коренные народы и нацменьшинства имеют право обучаться на своем родном языке наряду с государственным.

  • в школах и университетах могут преподаваться одна или несколько дисциплин на языках национальных меньшинств или других языках.

  • Частные образовательные учреждения могут сами выбирать язык обучения, но должны обеспечить знание украинского языка в соответствии с государственными стандартами.

Законопроект был зарегистрирован 18 февраля 2020 года, а 24 февраля передан на рассмотрение в комитеты.

Языковой закон в Украине

Языковой закон в Украине

РБК-Украина

Закон об образовании

Тема с русским языком разгорелась после принятия закона "О полном общем образовании" 16 января. Документом предусмотрено, что представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными языками ЕС, получают базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не меньше 80% годового объема учебного времени.

Если же язык нацменьшинств является официальным языком ЕС, они могут обучаться на своем языке, но не менее 20% годового объема учебного времени должен проводится на украинском. С пятого класса этот объем увеличивается, и в 9-м классе составит не меньше 40%.

Профильное среднее образование такие ученики получают на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Языковой закон в Украине

Языковой закон в Украине

"Газета.юа"

Возвращения русского языка не будет

Народный депутат фракции "Голос" и член Комитета по вопросам образования ВР, науки и инноваций Инна Совсун в комментарии OBOZREVATEL отметила, что всего неделю назад на заседании комитета уже рассматривался похожий законопроект нардепа Бужанского о языке в образовании.

"К счастью, никто из депутатов за него не высказался. Но когда я настаивала, что комитет должен четко показать свою позицию и отклонить законопроект, коллеги из монобольшинства меня не поддержали, решили отправить на доработку", – говорит она.

По ее словам, попытки переписать языковую политику в законе об образовании приведет к новому витку конфронтации: "Поэтому наша позиция четкая: мы не позволим менять закон и не будем отступать под давлением апологетов "русского мира".

Поддерживая действующий закон, народный депутат отмечает, что русский язык в Украине вовсе не ущемляется, и не нуждается в государственной поддержке. Совсем другая ситуация с коренными народами, язык которых никто не придет защищать из-за границы ни культурными, ни дипломатическими средствами, ни с оружием в руках, как это происходит с русским языком.

Инна Совсун

Инна Совсун

МОН

"Сейчас мы имеем редкую ситуацию, когда после нескольких лет консультаций удалось найти баланс между реализацией этого права и предоставлением качественного образования украинской, которая благодаря владению государственным языком даст шанс всем ученикам и студентам найти нормальную работу и вообще интегрироваться в общество", – сказала Совсун.

Депутаты продолжают спорить из-за украинского языка в школах

Депутаты продолжают спорить из-за украинского языка в школах

Банки сегодня

В дополнение к ее словам, народный депутат 8-го созыва, первый экс-заместитель Комитета по вопросам образования и действующий ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский пояснил, что принятый "Закон об общем среднем образовании" выписан таким образом, что на выходе человек будет знать три языка: украинский, английский и язык нацменьшинства, к которой она принадлежит.

"То есть, здесь речь идет не о том, что за счет ущемления русского языка, или любого другого, мы изучаем украинский. Мы говорим о том, что принятый закон обеспечивает сбалансированное изучение трех языков", – сказал экс-нардеп в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме того, постепенное внедрение обучения на украинском языке для представителей нацменьшинств (с 5-го класса) поможет детям постепенно понимать предмет на двух языках.

Александр Спиваковский

Александр Спиваковский

"Гордон"

"В старшей школе уже превалирует государственный язык, потому что надо готовить детей к поступлению в высшие учебные заведения. Как они туда поступят, если не будут знать государственной языка? Более того, зная государственный язык, после получения диплома, человек сможет работать на государственной службе. А без знания языка - это невозможно", – отметил Спиваковский.

Он подчеркивает, что в Украине никто не запрещал ни русский язык, никакой-либо другой: "Все разговоры вокруг их возвращения – это спекуляции, потому что языки нацменьшинств остаются, у нас нет запрещенных языков в Украине. Как по мне, это просто политика".

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Реформа образования
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины русский язык закон об образовании Министерство образования Украины
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