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Русский язык в школах Украины: опубликована карта по регионам

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Министерство образования в ответ на запрос сообщило, что больше всего школ с русским языком преподавания расположены в Харьковской (66), Запорожской (35) и Одесской областях (34).

Как говорится в материале theБабель, на 2018-2019 учебный год, в Украине есть 194 русскоязычные средние учебные заведения, среди которых 43 – частные (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что с 2014 года школ с русским языком обучения в Украине стало втрое меньше.

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"В Киеве сейчас работают четыре русскоязычные школы. Переход должен коснуться как государственных школ, так и частных", – говорится в сообщении.

Верховная Рада вскоре будет голосовать за законопроект "О среднем образовании". Он позволит в частных школах преподавать на любом другом языке. Если закон не примут, то частные и государственные учебные заведения будут учить детей исключительно на украинском.

Количество русскоязычных школ в 2018-2019 учебном году

Количество русскоязычных школ в 2018-2019 учебном году

theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке. Впоследствии в Одессе сообщили, что в городе останутся русскоязычные классы. Также появились результаты опроса, как украинцы относятся к переходу всех школ на украинский.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа русский язык украинский язык Министерство образования Украины
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
майдановские адепты, ведя борьбу с национальными общинами внутри страны, и всячески дискриминируя их языки и культуру, всемерно разрушает и уничтожает идею сплочения и державности в Украине. Проводя откровенно нацистскую политику с идеей превосходства одной нации и языка(мовы) над другими, банд.еровская власть ПОЗОРИТ и УНИЖАЕТ украинский народ перед всем цивилизованным миром и не оставляет ни единого шанса демократическому пути развития Украины.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Многовато..Нужно,уменшить в двое!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как можно обучать детей таким наукам как математика, физика, химия на свинячье языке??)) что их июних выростет?)
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