Русский язык в школах Украины: опубликована карта по регионам

Министерство образования в ответ на запрос сообщило, что больше всего школ с русским языком преподавания расположены в Харьковской (66), Запорожской (35) и Одесской областях (34).

Как говорится в материале theБабель, на 2018-2019 учебный год, в Украине есть 194 русскоязычные средние учебные заведения, среди которых 43 – частные (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что с 2014 года школ с русским языком обучения в Украине стало втрое меньше.

"В Киеве сейчас работают четыре русскоязычные школы. Переход должен коснуться как государственных школ, так и частных", – говорится в сообщении.

Верховная Рада вскоре будет голосовать за законопроект "О среднем образовании". Он позволит в частных школах преподавать на любом другом языке. Если закон не примут, то частные и государственные учебные заведения будут учить детей исключительно на украинском.

Количество русскоязычных школ в 2018-2019 учебном году theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке. Впоследствии в Одессе сообщили, что в городе останутся русскоязычные классы. Также появились результаты опроса, как украинцы относятся к переходу всех школ на украинский.

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