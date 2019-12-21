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Розги под подушку: в детсаду Мариуполя разгорелся скандал из-за подарка на Николая

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В Мариуполе (Донецкая область) в одном из детсадов вспыхнул скандал, потому что воспитательница на День святого Николая положила детям под подушку розги.

Об инциденте рассказала в комментарии ВВС News Україна Татьяна Аничкина, сын которой также получил подарок для непослушных. По ее словам, розги положили еще двум детям, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Мой сын очень расстроился, девочка из группы плакала. Зачем такое делать и травмировать детей?", – возмутилась женщина.

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Исполняющая обязанности заведующего детсада Валентина Калиниченко отметила, что воспитательница, о которой идет речь, не стремилась оскорбить детей, а поступила так с воспитательной целью.

"Она мне объяснила, что провела перед тем беседу в игровой форме с детьми о том, что вежливым детям Николай приносит подарки, а невежливым – розги", – добавила Калиниченко.

Также отмечается, что на День святого Николая подарки получили все дети. И те, кому положили розги, – тоже.

В детском саду Мариуполя разгорелся скандал из-за подарок на Николая

В детском саду Мариуполя разгорелся скандал из-за подарок на Николая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун назвала "один из худших" подарков детям на День Николая.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
День Святого Николая
Место
Украина Мариуполь
Теги
детский сад Новости Донбасса скандалы
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