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Россия вернет Крым? Появился победный "украинский знак"

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Во временно оккупированном Севастополе школьники с нового учебного года начали преподавать украинский язык. Дисциплину будут изучать на выбор, она не является обязательной.

Как рассказал директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров, перед началом учебного года ведомство получило первые просьбы от жителей города на введение уроков украинского языка, пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

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По его словам, в школах также ведется преподавание крымскотатарского языка как национального. Его выкладывают в различных форматах – как факультативы и как обязательные уроки для детей всех возрастов.

"В департаменте уточнили, что русский язык как национальный изучают более 41 тысяч детей, украинский – около 180 учеников, столько же крымскотатарский. Также есть заявки на изучение армянского и азербайджанского языков, ведомство ищет преподавателей", – говорится в сообщении.

школьники

школьники

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе в Кропивницкому родители устроили войну за язык.

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Темы
Аннексия Крыма Школа
Место
Украина Севастополь
Теги
школа украинский язык
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Россия вернет Крым?"© Россия вернула Крым и теперь возвращает в Крым культуру и образование, которых нее было при украинской оккупации.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Клятi оккупанты....разрешают изучать украинский язык!!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
странный оккупант, упоротые, не находите?))
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