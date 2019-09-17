Россия вернет Крым? Появился победный "украинский знак"

Во временно оккупированном Севастополе школьники с нового учебного года начали преподавать украинский язык. Дисциплину будут изучать на выбор, она не является обязательной.

Как рассказал директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров, перед началом учебного года ведомство получило первые просьбы от жителей города на введение уроков украинского языка, пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в школах также ведется преподавание крымскотатарского языка как национального. Его выкладывают в различных форматах – как факультативы и как обязательные уроки для детей всех возрастов.

"В департаменте уточнили, что русский язык как национальный изучают более 41 тысяч детей, украинский – около 180 учеников, столько же крымскотатарский. Также есть заявки на изучение армянского и азербайджанского языков, ведомство ищет преподавателей", – говорится в сообщении.

школьники Укринформ

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