"Россия – друг Украины": новая глава МОН заявила об изменениях в школьных учебниках

Министр образования и науки Анна Новосад заявила о необходимости изменить школьные программы и учебники, в которых идет речь о дружбе России и Украины.

Об этом она сказала в рамках конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) в субботу, 14 сентября, передают "РИА Новости".

"Революция 2013-2014 годов и война, которая после этого произошла, изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных отношениях, и это также необходимо отображать и в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя.

Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия – друг Украины", – отметила Новосад.

По ее словам, необходимо внести много изменений в школьные учебники и программы, но перед этим нужно "в обществе прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события".

Анна Новосад на YES Факти

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад представила новую команду ведомства. По ее словам, основной задачей министерства станет переориентация системы образования на потребности человека.

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