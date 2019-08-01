Родителям на заметку: опубликованы основные советы, как правильно питаться школьникам

Школьникам необходимо придерживаться определенного режима питания. Для них будет достаточно четырех приемов пищи в день.

Как пишет Ukr.Media, в среднем школьнику от семи до одиннадцати лет необходимо 2 350 килокалорий. Тем, кто старше одиннадцати лет – 2 713 килокалорий в сутки.

"Завтрак должен быть полезным и сытным: яйца, запеканка, каша. Запивать лучше чаем или какао. Обед формируется из различных блюд. Обязательно должно быть жидкое и салат. К гарниру можно подавать мясо, рыбу и другие полезные продукты. На полдник может быть булочка, сырники, сухофрукты. Ужин не должен быть очень сытным. За 2 часа до сна есть нельзя", – говорится в сообщении.

В рационе ученика обязательно должны быть овощи, фрукты, крупы, мясо, рыба, молочные продукты, орехи. Следует выпивать около полутора литров обычной воды в день.

Лучше пищу парить, тушить или варить. Навсегда нужно убрать из меню продукты, которые вредят здоровью школьника. К плохим относят: газированные воды, чипсы, колбасные изделия, шоколадки, жирное и жареное мясо. Запрещенным является фастфуд, который богат на трансжиры.

Питание школьников НУШ

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что ждет украинскую школу с 1 сентября.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!