Родителям на заметку: как подготовить ребенка к школе

Во время дошкольного возраста важно помогать малышу развиваться и становиться самостоятельным, не подавляя его личность.

Как пишет Телеграф, родителям советуют не помогать ребенку в том, что он может сделать сам. Взрослому человеку быстрее убрать все игрушки, но так мы забираем возможность улучшить свои навыки. Этап детского развития, когда ребенок отстаивает свою самостоятельность, надо всячески поддерживать, а не блокировать.

"Не бросайтесь на помощь при первых детских неудачах. Красиво нарисовать линию получится не сразу. Поэтому воздержитесь от замечаний. Отмечайте хорошие поступки и достижения ребенка, чем его промахи. Взрослые будто подают сигнал: чтобы привлечь внимание, нужно сделать плохо. Поменяйте это правило, и ребенок охотнее будет пытаться вас порадовать хорошим поведением", – говорится в сообщении.

В Монтессори-педагогике есть правило: не исправлять то, что сделал ребенок. Первые попытки будут неуклюжими, но сам малыш будет очень горд собой. Если вы сразу же броситесь поучать его, то желание что-то делать будет быстро испаряться. Когда ребенок сделал ошибку – лучше дайте ему возможность все исправить. А родительский крик и возможное наказание вызовут страх.

Отмечается, что стоит ребенка привлекать к домашним делам. Это помогает малышу развить в себе уверенность, что у него получается и он вносит свой вклад в семью.

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"Используйте игру в общении. Ребенка гораздо легче одеть, если помогать ему будет самолетик или какой-нибудь сказочный герой. Это снизит накал страстей во многих вопросах", – говорится в сообщении.

Предупреждайте ребенка о смене деятельности, ведь часто им трудно по первому требованию переключить свое внимание. Например, во время прогулки предупредите немного заранее, что скоро надо будет идти домой. Так у ребенка будет возможность смириться с этой мыслью и закончить игру.

Также следует соблюдать режим дня. Дети любят предсказуемость и последовательность. Так им легче выполнять рутинные действия.

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