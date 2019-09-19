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"Заставляют выбирать русский!" Стало известно о давлении на родителей школьников Крыма

1.4т Читать материал на украинском

Юрист и правозащитник Ленура Енгулатова сообщила, что в крымских школах родителей заставляют выбирать для детей русский язык вместо родного.

Взрослым раздают заявления, где они указывают под очень сильным давлением со стороны администрации, что не выбирают родной язык для обучения, пишет Крым.Реалии.

"Проводится масштабная информационная программа для родителей, в ходе которой они получают неправильную информацию. Администрация школы рассказывает, что родной язык изучать – это сложно, что госэкзамены следует сдавать на русском, а изучение родного языка занимает один час, который будет выхватываться из расписания по русскому языку", – сказала Енгулатова.

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Отмечается, что в конце 2017 года в Крыму была принята "дорожная карта" по изучению родных языков в школах и детских садах. А администрации учебных заведений должны были информировать родителей о такой возможности.

На данный момент нет реакции соответствующих ведомств оккупированного Крыма на эту информацию.

"Заставляют выбирать русский!" Стало известно о давлении на родителей школьников Крыма

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, школьники Севастополя начали изучать украинский язык.

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Тема
Аннексия Крыма
Теги
Новости Крыма школа дети русский язык
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руденко евгений
руденко евгений
прожил в Крыму последние пол года! Просто не видел желания учить украинский язык. Не скажу, что это хорошо. Даже скажу, что это плохо. Чем больше языков мы знаем, тем больше приспособлены мы к жизни в этих, не самых комфортных условиях. Моя дочь знает в совершенстве русский, украинский, английский, немецкий, немного французский. Вот, именно это и помогает ей в жизни. Всё остальное от лукавого.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
А почему поганая свинья бротский не ведет свой сайт исключительно на усраинском языке? Потому что 90% сразу отпишутся?)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Где доказательства? Даже школьники научились снимать на мобильный, когда учитель линейкой по лбу стукнет. Юрист блин голословная
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