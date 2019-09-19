"Заставляют выбирать русский!" Стало известно о давлении на родителей школьников Крыма

Юрист и правозащитник Ленура Енгулатова сообщила, что в крымских школах родителей заставляют выбирать для детей русский язык вместо родного.

Взрослым раздают заявления, где они указывают под очень сильным давлением со стороны администрации, что не выбирают родной язык для обучения, пишет Крым.Реалии.

"Проводится масштабная информационная программа для родителей, в ходе которой они получают неправильную информацию. Администрация школы рассказывает, что родной язык изучать – это сложно, что госэкзамены следует сдавать на русском, а изучение родного языка занимает один час, который будет выхватываться из расписания по русскому языку", – сказала Енгулатова.

Отмечается, что в конце 2017 года в Крыму была принята "дорожная карта" по изучению родных языков в школах и детских садах. А администрации учебных заведений должны были информировать родителей о такой возможности.

На данный момент нет реакции соответствующих ведомств оккупированного Крыма на эту информацию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, школьники Севастополя начали изучать украинский язык.

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