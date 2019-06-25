ВНО-2019: стали известны лучшие и худшие результаты абитуриентов

В 2019 году украинские выпускники справились лучше с украинским языком, иностранными и химией, при этом провалили тестирование по немецкому и математике.

Текущую статистику по основной сессии ВНО-2019 опубликовал Украинский центр оценивания качества образования, которое проанализировало издание "Освіторія.медіа" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Так, выше 150 баллов чаще всего получали участники тестирования по иностранным языкам, химии и украинскому. А около 280 отличников смогли набрать максимальные 200 баллов. Больше всего гроссмейстеров ВНО по испанскому языку, химии и математике.

Следует отметить, что 200 баллов по французской по рейтингу никому не досталось. По физике также никто из участников не ответил правильно на все вопросы. Однако 200 баллов распределили тем выпускникам, которые получили на один тестовый балл меньше.

Больше всего ВНО не сдали по немецкому языку и математике. Далее идет история Украины и украинский язык и литература с одинаковым результатом – пороговый балл не преодолели по 16% выпускников от общего количества участников тестирования.

Напомним, что абитуриенты сдавали обязательную часть по украинскому языку в тестировании по языку и литературе, математике или истории Украины и третий предмет по выбору.

Результаты ВНО Освіторія.медіа

Результаты ВНО Освіторія.медіа

Результаты ВНО Освіторія.медіа

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что по результатам ВНО-2019 примерно каждый шестой участник тестирования не попадет в высшее учебное заведение.

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