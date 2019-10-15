Ректора Днепровского университета обвинили в заработке на студентах

Ректора Днепровского национального университета имени Олеся Гончара Николая Полякова обвинили в махинациях со средствами студенческого совета, в злоупотреблении при ремонте общежитий и закупки кондиционеров по завышенной цене.

Так, администрация ДНУ потратила не по назначению более одного миллиона гривен, предназначенных для работы студенческого совета, пишут Новости Днепра.

Кроме того, руководство вуза нарушило законодательство при проведении государственных закупок. В течение 2018-2019 годов университет купил 10 кондиционеров за 292,2 тысяч гривен. Данная сумма в пять раз превышает сумму закупки аналогичных кондиционеров другими учреждениями. Однако ДНУ продолжает закупать кондиционеры по завышенным ценам у одного и того же поставщика.

"Выявлены нарушения законодательства при проведении ремонтных работ в общежитиях и учебном корпусе вуза. Договоры на проведение проектных и строительных работ в общежитии были подписаны с директором фирмы "Современные стройтехнологии" Валерием Сененко в то время, когда он уже был арестован и находился в Запорожском следственном изоляторе", – говорится в сообщении

Отмечается, что заявления против ректората поданы в Национальное антикоррупционное бюро и в областное управление полиции.

Днепровский национальный университет 49000.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, черновицкие студенты поставили резкий ультиматум ректору.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!