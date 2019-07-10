Реджио-педагогика: что это такое и чем она полезна для детей

Итальянский педагог и психолог Лорис Малагуцц создал реджио-педагогику, которая была признана лучшим методом работы для детских садов еще в 1991 году.

Реджио-педагогика – это своего рода философия воспитания. По словам основателя стиля, ребенок – не пустая посуда и тем более не то, что надо переделать. Обычная педагогика не стремится раскрыть его потенциал, пишет Всеосвіта со ссылкой на activityedu.

"У ребенка сто языков, но у него крадут девяносто девять". Эта разнообразие не признается в мире взрослых, которые хотят сделать из него только еще одно сходство самих себя, лишить ребенка того, что в нему заложено. "Школа и культура отделяют голову от тела", то есть учат мыслить и чувствовать в узких заданных рамках. Даже "любить и удивляться" ребенка учат по расписанию – "на Рождество и на Пасху", – считал Малагуцц.

Реджио-педагогика предлагает помогать малышам в развитии, а не подгонять их под общие для всех требования. Педагог относится к маленькому человеку с вниманием и уважением, поощряет ее задавать вопросы и не спешит предлагать готовые ответы, побуждая размышлять и фантазировать.

Учебных планов в таких детских садах нет. Все дети разные, а значит, написать такой план не получится. Объектом совместного изучения в детских садах становятся природные и социальные явления, предметы, созданные человеком и тому подобное.

"Реджио-педагогика придает большое значение образовательным возможностям среды, которая окружает ребенка. Классы детских садов называют третьим учителем. Чтобы ребенок мог проявить интерес к природе, техники или искусства, у него должна быть такая возможность. Поэтому в классах можно увидеть самые разнообразные инструменты и материалы: краски, глину, песок, различные сорта бумаги, дерево, картон, засушенные растения, семена, карандаши и ручки, нитки, проволока, пуговицы, ленты, гипс, камни, перья, винтики, фольгу и даже простой мусор", – говорится в сообщении.

Реджио-педагогика activityedu

Большое внимание уделяется помещению, в котором находятся дети. Классы дают возможность для уединения и в то же время – для игр и занятий. Они имеют различного уровня площади, шкафчики и ящики, а еще много зеркал.

Под присмотром взрослых воспитанники могут поработать с микроскопом, фотоаппаратом, ноутбуком, проектором и чем угодно, что попадается на глаза.

Родители часто проводят время с детьми, участвуют в их занятиях. А воспитанники не сидят в четырех стенах: они посещают музеи, различные экскурсии (даже на работу родителей).

Подобные детские учреждения созданы в десятках стран Европы, Америки, Азии и Африки. Также образованное международное объединение – Reggio Children's International Network, где проводятся исследования о действии реджио-педагогики в мультикультурной среде.

Реджио-педагогика Семейное Образование

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