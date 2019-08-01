Ребенок стесняется носить очки: что делать родителям

Если зрение слабое, то очки ребенку нужно носить обязательно. Это вопрос здоровья, и родителям нужно быть настойчивыми и узнать, в чем причина стыда.

Как пишет "Мел", стоит обратиться к детскому психологу. Специалист заметит проблемы, на которые не обращают внимания родители.

"Возможно, ребенка дразнят за любую другую особенность. Он не хочет демонстрировать обидчикам еще одну слабость и давать повод для насмешек. Может быть, что ребенок в себе не очень уверенный", – говорится в сообщении.

Также стоит позволить ребенку самому выбрать очки, которые ему нравятся. Возможно, он поэтому и отказывается, что ему не нравится оправа, которую выбрали родители.

Если ребенок маленький, можно поговорить об очках в игровой форме. Можно пофантазировать с ребенком, какую суперсилу дают ему очки. Например, острое зрение или способность читать мысли других людей.

Если подросток отказывается носить очки и ему противопоказаны линзы, то можно остановиться на последнем варианте.

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