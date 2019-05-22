Ребенок бросил школу ради киберспорта и разбогател

Мальчик бросил школу, чтобы стать профессиональным геймером и за три месяца уже заработал 25 тысяч фунтов стерлингов.

Теперь 15-летний Бенджи Фиш участвует в геймерском турнире Fortnite, в котором команды сражаются за призовой фонд в 23 миллиона фунтов стерлингов наличными.

На данный момент он уже гарантировал себе 50 тысяч фунтов стерлингов, пройдя квалификацию в турнире Fortnite World Cup, но дальнейшее удачное участие увеличит его доход.

Общий призовой фонд Fortnite World Cup составляет 23 миллиона фунтов стерлингов.

Бенджи будет участвовать в соревнованиях в Нью-Йорке в июле этого года, ради них ему пришлось бросить школу. Такое решение поддержала его мать Энн, которая выступает в качестве его менеджера, сообщает Mirror.

Бенджи Фиш

У подростка-геймера более 150 тысяч подписчиков в YouTube и почти 120 тысяч фолловеров на Twitch.

"Моя мама сначала не верила, что у меня все получится, пока я не разбудил ее среди ночи, чтобы сказать, что выиграл 10 тысяч фунтов стерлингов в онлайн-турнире с лучшими игроками Европы", - сказал мальчик.

"Именно тогда все начало набирать обороты, и я получил статус профессионала в NRG eSports - одной из лучших команд киберспорта. До этого момента я уставал, и ходя в школу, и играя в Fortnite до самого утра семь дней в неделю", - добавил мальчик.

Бенджи добавил, что он часто засыпал на уроках, и после того, как он в игре заработал 10 тысяч фунтов, его учителя не могли в это поверить.

Преподаватель музыки мистер Смит шутил, что подросток зарабатывает больше, чем большинство сотрудников школы.

Мальчик играл в Call of Duty на Xbox с семи лет после того, как его старший брат Чарльз научил его его, но за последний год он стал одним из лучших игроков в Fortnite в мире.

Его мать предложила ему перейти на домашнее обучение в конце пасхального семестра, и теперь Бенджи говорит, что он играет до 4 часов утра, а просыпается в 2 часа дня, чтобы сосредоточиться на своей карьере в киберспорте.

Бенджи получил право участвовать в одиночных финалах и в финалах дуэтов, которые в случае победы принесут ему около 4 миллионв фунтов стерлингов.

Он сказал, что если победит, то купит дом для себя и своей матери.

Отец Бенджи умер после длительной борьбы с раком, когда мальчику было всего восемь месяцев, оставив семью без средств к существованию, матери пришлось снимать жилье.

Игра Fortnite была разработана компанией Epic Games и выпущена в 2017 году.

Она имеет три различных режима - Fortnite: Save the World, Fortnite Battle Royale и Fortnite Creative.

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