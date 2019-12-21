Разрешена ли съемка в школах Украины? Образовательный омбудсмен прояснил вопрос

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, что снимать на мобильный телефон во время учебного процесса можно при условии, что съемки направленные на защиту прав человека.

Съемки противоправных действий должностных лиц или граждан не подпадают под ограничения по сбору информации, поскольку является реализацией права человека на собственную защиту, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Офис образовательного омбудсмена.

"Руководствуясь ст. 32 Конституции Украины, съемки на мобильный телефон противоправных действий должностных лиц органов государственной власти или местного самоуправления, должностных лиц правоохранительных органов и физических лиц допускаются без их разрешения при условии, что съемки направленные на защиту прав человека. Хотим предупредить, что использование этих материалов как надлежащих доказательств в суде может быть проблематичным", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что физическое лицо, которое согласилось на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку, может требовать прекращения их публичного показа в той части, которая касается ее личной жизни.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как подать обращение образовательном омбудсмену.

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